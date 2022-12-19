AB 2030’a kadar karbon emisyonu azaltma hedefini artırdı

Pazartesi, 19 Aralık 2022 17:13:35 (GMT+3) | İstanbul

Daha önce AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) için yapılan anlaşmanın ardından, 17 Aralık tarihinde Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi Emisyon Ticaret Sistemini revize etmeye karar verdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, parlamento ve konsey önceki anlaşmayla, ETS kapsamında AB menşeli ürünler için ödenen karbon ücreti ile ithal ürünler için ödenen ücreti eşitlemeyi hedefliyor.

Revizyona göre, ETS’nin kapsadığı sektörlerin ortaya çıkardığı karbon emisyonu 2030 yılına kadar 2005 seviyelerine kıyasla %62 oranında azaltılacak. Söz konusu oran mevcut mevzuat kapsamındaki %43’lük düşüş hedefine kıyasla büyük artış gösterdi. Yıllık emisyon azaltımlarının hızı da 2024 ile 2027 yılları arasında yılda %2,2’den %4,3’e ve 2028 yılından itibaren %4,4’e yükselecek. Anlaşma, belirli işletmelere yönelik izinleri kademeli olarak kaldıracak.

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), revize edilen önlemlerin yeşil hidrojen kullanarak doğrudan demir indirgeme gibi düşük karbonlu teknolojilerin benimsenmesi için güçlü teşvikler sağlarken, teknoloji geçişinde verimli karbon kaçağı koruması ihtiyacını sürdürdüğünü belirtti. EUROFER, 2026 yılından önce ihracat pazarlarında karbon kaçağı riskine karşı somut bir çözüm bulunamazsa, izinlerin kaldırılmasının Avrupa’da katlanarak artan karbon fiyatı nedeniyle 45 milyar € değerindeki çelik ihracatını riske attığını ifade etti.