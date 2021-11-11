2040 yılına kadar sıfır karbon salımına sahip araçlara geçiş için küresel anlaşma imzalandı

Perşembe, 11 Kasım 2021 14:55:21 (GMT+3) | İstanbul

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’nda İngiltere, Türkiye, Hindistan, Kanada ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu 33 ülke, sıfır karbon salımına sahip araçlara ilişkin Glasgow mutabakatını imzaladı. Aralarında Ford Motor ve Mercedes-Benz gibi 11 otomobil üreticisi de dahil olmak üzere mutabakata 100’den fazla imzacı katıldı.

Anlaşmaya göre taraflar, en geç 2035 yılına kadar önde gelen pazarlarda ve 2040 yılına kadar küresel olarak tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır karbon salımına sahip olması için çalışacak.

Öte yandan, Aviva da dahil olmak üzere finans kuruluşları, tüketiciler ve üreticiler için sermaye ve finansal ürünler sunarak sıfır karbon salımına sahip araçlara geçişi destekleyeceklerini belirtti.