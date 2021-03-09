2021-25 döneminde Yangtze River Delta’da demir yolu inşaatlarına 1 trilyon RMB yatırım yapılacak

Salı, 09 Mart 2021 14:26:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in resmi haber kaynaklarına göre, 2021-2025 döneminde Çin’in Yangtze River Delta’da demir yolu inşaat yatırımlarının 1 trilyon RMB’nin (15 trilyon $) üzerinde olması bekleniyor. Bu kapsamda yüksek hızlı tren yolunun 3.500 km artarak yaklaşık 10.000 km’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Sadece 2021 yılında ise, Yangtze River Delta’ya yapılacak demir yolu inşaatı yatırımlarının yaklaşık 75 milyar RMB (11,6 milyar) olacağı belirtiliyor. Bu yatırımla 11 projenin inşasına başlanması ve 6 projenin faaliyete geçmesi planlanıyor. Dolayısıyla, bölgede çelik talebi yakın zamanda artacak.