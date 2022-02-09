2021 yılında Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı %26,2 arttı

Çarşamba, 09 Şubat 2022 12:29:50 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %15,6 artış ve yıllık %15,8 düşüşle 527.411 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %16,4 ve 2020 yılının Aralık ayına göre %27,5 artışla 369,2 milyon $ oldu.

Öte yandan, 2021 yılının tamamında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %26,2 artışla 7,15 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılına kıyasla %86,6 artışla 4,56 milyar $ seviyesinde yer aldı.

2021’de Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 1,17 milyon mt ile yıllık %28,6 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 877.637 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 697.260 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

2021 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Aralık 2021 Ocak-Aralık 2020 Yıllık değişim (%) Aralık 2021 Aralık 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 1.172.805 912.161 28,57 163.581 75.259 117,36 Yemen 877.637 861.834 1,83 38.315 26.140 46,58 Singapur 697.260 289.292 141,02 54.030 55.050 -1,85 Hong Kong 427.388 629.177 -32,07 - 96.291 - Peru 284.796 97.875 190,98 - 20.353 - Brezilya 274.950 40.338 581,62 - 25.175 - ABD 266.755 497.481 -46,38 42.811 113.724 -62,36 Kanada 260.871 28.077 829,13 - - - Şili 195.110 28.905 575,00 18.168 - - Senegal 179.098 95.674 87,20 6.360 24.624 -74,17

2021 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: