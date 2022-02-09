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2021 yılında Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı %26,2 arttı

Çarşamba, 09 Şubat 2022 12:29:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %15,6 artış ve yıllık %15,8 düşüşle 527.411 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %16,4 ve 2020 yılının Aralık ayına göre %27,5 artışla 369,2 milyon $ oldu.

Öte yandan, 2021 yılının tamamında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %26,2 artışla 7,15 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılına kıyasla %86,6 artışla 4,56 milyar $ seviyesinde yer aldı.

2021’de Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 1,17 milyon mt ile yıllık %28,6 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 877.637 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 697.260 mt ithalat yapan Singapur takip etti.

2021 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Aralık 2021

Ocak-Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

Aralık 2021

Aralık 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

1.172.805

912.161

28,57

163.581

75.259

117,36

Yemen

877.637

861.834

1,83

38.315

26.140

46,58

Singapur

697.260

289.292

141,02

54.030

55.050

-1,85

Hong Kong

427.388

629.177

-32,07

-

96.291

-

Peru

284.796

97.875

190,98

-

20.353

-

Brezilya

274.950

40.338

581,62

-

25.175

-

ABD

266.755

497.481

-46,38

42.811

113.724

-62,36

Kanada

260.871

28.077

829,13

-

-

-

Şili

195.110

28.905

575,00

18.168

-

-

Senegal

179.098

95.674

87,20

6.360

24.624

-74,17

2021 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: uzun ürünler  inşaat demiri  Türkiye  çelik üretimi  Avrupa  |  benzer haberler »


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