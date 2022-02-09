2021 yılında Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı %26,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı aylık %15,6 artış ve yıllık %15,8 düşüşle 527.411 mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir aylık bazda %16,4 ve 2020 yılının Aralık ayına göre %27,5 artışla 369,2 milyon $ oldu.
Öte yandan, 2021 yılının tamamında Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık bazda %26,2 artışla 7,15 milyon mt oldu. Bununla birlikte, bu ihracattan sağlanan gelir 2020 yılına kıyasla %86,6 artışla 4,56 milyar $ seviyesinde yer aldı.
2021’de Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 1,17 milyon mt ile yıllık %28,6 artış kaydeden İsrail oldu. İsrail’i 877.637 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve 697.260 mt ithalat yapan Singapur takip etti.
2021 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Aralık 2021
|
Ocak-Aralık 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2021
|
Aralık 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
1.172.805
|
912.161
|
28,57
|
163.581
|
75.259
|
117,36
|
Yemen
|
877.637
|
861.834
|
1,83
|
38.315
|
26.140
|
46,58
|
Singapur
|
697.260
|
289.292
|
141,02
|
54.030
|
55.050
|
-1,85
|
Hong Kong
|
427.388
|
629.177
|
-32,07
|
-
|
96.291
|
-
|
Peru
|
284.796
|
97.875
|
190,98
|
-
|
20.353
|
-
|
Brezilya
|
274.950
|
40.338
|
581,62
|
-
|
25.175
|
-
|
ABD
|
266.755
|
497.481
|
-46,38
|
42.811
|
113.724
|
-62,36
|
Kanada
|
260.871
|
28.077
|
829,13
|
-
|
-
|
-
|
Şili
|
195.110
|
28.905
|
575,00
|
18.168
|
-
|
-
|
Senegal
|
179.098
|
95.674
|
87,20
|
6.360
|
24.624
|
-74,17
2021 yılında Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: