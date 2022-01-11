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2021 yılında 34 Çinli çelik üreticisi çok düşük karbon salımlı üretime geçiş yaptı

Salı, 11 Ocak 2022 17:24:10 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılında ham çelik üretim kapasitesi 225 milyon mt seviyesinde yer alan 34 çelik üreticisinin çok düşük karbon salımlı üretime geçiş yaptığı belirtildi.

Öte yandan, Hebei eyaleti yetkilileri, 2025 yılında, fosil olmayan yakıtlara dayalı enerji tüketiminin eyaletteki toplam enerji tüketiminin %13’ten fazlasını oluşturacağını ifade etti. Çelik, kok, çimento ve cam levha üretiminde yeni kapasitelerin devreye alınmasına izin verilmeyeceği bildirilirken, 2025 yılına kadar büyük şehirlerin hava kalitesi endeksi sıralamasında yukarıya çıkabileceği aktarıldı.


Etiketler: çelik üretimi  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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