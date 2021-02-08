2020 yılında Çin’in inşaat demiri üretimi %5,1, filmaşin üretimi %6,4 yükseldi

Pazartesi, 08 Şubat 2021 17:53:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yayımladığı verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin'in inşaat demiri üretimi Kasım ayında kaydettiği yıllık artıştan 3,6 puan daha fazla %6,4 artarak 23,58 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Kasım ayına kıyasla ise, Kasım ayının aylık artışına kıyasla 2,14 puan düşüşle %1,32 artış gösterdi.

Aynı ayda, Çin’in filmaşin üretimi aylık %0,68 düşüş ve yıllık %10,1 artış göstererek 14,68 milyon mt seviyesine yükseldi. Yıllık bazda kaydedilen artış hızı, bir önceki ay kaydedilen artışa kıyasla 0,1 puan daha hızlı oldu.

SteelOrbis verilerine göre, Çin’in yerel inşaat demiri fiyatları Aralık ayında en yüksek 22 Aralık’ta kaydedilerek 4.553 RMB/mt seviyesinde yer aldı. Fiyatlardaki artışta yükselen vadeli kontratlar ve talep etkili oldu.

2020 yılının tamamında, Çin’in inşaat demiri üretimi yıllık bazda %5,1 artarak 266,391 milyon mt olurken, filmaşin üretimi yıllık %6,4 artışla 166,556 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde yıllık bazda kaydedilen bu artışlar, yılın ilk 11 ayında sırasıyla %0,2ve %0,6 olarak kaydedilen artışlara kıyasla daha fazla oldu.