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Zayıf yerel talep Çin çıkışlı levha fiyatlarını baskı altında bırakmaya devam ediyor

18 Ocak itibarıyla, Çin’den dış piyasalara verilen çelik levha fiyatları Mart sevkiyatlı olmak üzere çoğunlukla 645-655$/mt FOB aralığında duyuldu.

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