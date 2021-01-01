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Yüksek stok seviyeleri Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor

Üreticilerin stok seviyelerinin sertçe artması Hindistan’dan dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam etti.

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