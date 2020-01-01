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Yıl sonu yaklaşırken Türkiye’de sıcak sac fiyatları güçlü

Türkiye’nin sıcak sac tedarikçileri, satışlarını bitirdikleri hatta fazladan satış yaptıkları için yılı oldukça güçlü fiyatlarla kapatıyor.

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