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Yıl biterken Türkiye çelik levha piyasasında fiyatlar değişmedi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye’de çelik levha fiyatları yıl sonuna doğru ticaretin durgunlaşmasının etkisiyle ...

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