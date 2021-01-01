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Yerel ve vadeli fiyatların düşmesi sonucunda Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları geriledi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları spot ve vadeli piyasalarda kaydedilen düşüşlerin ardından hafifçe geriledi.

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