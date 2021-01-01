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< Yassı Ürünler ve Slab

Vietnamlı slab ve sıcak sac tedarikçileri, yerel talepteki düşüş nedeniyle ihracata odaklanıyor

Artan Corona virüsü vakaları ve uygulanan yeni karantina önlemleri nedeniyle Vietnam’da yassı mamul talebindeki hızlı düşüş, ...

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