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Vietnamlı sıcak sac ithalatçıları cazip fiyatlar nedeniyle Rusya’dan alımlara odaklandı

Vietnam’daki zayıf nihai mamul talebi ve devam eden düşüş eğilimi, sıcak sac ithalatçılarını düşük fiyatlar aramaya itti. Sonuç ...

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