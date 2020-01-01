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Vietnamlı haddecilerin Hindistan’dan yüksek fiyatlı sıcak sac almaktan başka seçeneği yok

Geçtiğimiz haftanın sonunda, Vietnam piyasasında ithal sıcak sac fiyatları yeni bir rekor kırdı.

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