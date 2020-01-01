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Vietnamlı Formosa sıcak sac fiyatlarını Çin’in daha düşük tekliflerine rağmen Nisan ayı için sabit tuttu

Vietnam merkezli çelik üreticisi Formosa Ha Tinh bugün, 1 Şubat tarihinde, iç piyasaya verdiği Nisan teslimli sıcak sac fiyatlarını açıkladı.

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