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Vietnamlı Formosa sıcak sac fiyatlarını 25$/mt artırdı, yerel alıcılar ilgili

Vietnam merkezli yassı mamul üreticisi Formosa Ha Tinh, Aralık-Ocak teslimli yeni sıcak sac fiyatlarını aylık 25$/mt artırdığını açıkladı.

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