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Vietnam’ın sıcak sac ithalatı yavaşladı, fiyatlar 750$/mt CFR’a yaklaştı

Vietnam ithal sıcak sac piyasasındaki aşağı yönlü baskı Aralık ayının sonunda da devam etti.

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