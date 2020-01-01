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Vietnam’da sıcak sac talebi Formosa fiyatlarının beklenmesiyle durdu, ithal teklifler yükseldi

Vietnamlı sıcak sac kullanıcıları, Formosa Ha Tinh’in yapacağı fiyat açıklamasını bekledikleri için alımlarını durdurma kararı aldı.

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