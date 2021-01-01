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Vietnam’da sıcak sac ihracatçıları fiyatlarını daha da düşürmeyi reddediyor

Vietnam sıcak sac piyasasına yönelik olumsuz beklentilerin sürmesine rağmen tedarikçilerin, fiyatlarını daha fazla indirmeyi reddettiği belirtildi.

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