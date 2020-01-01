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Vietnam’da sıcak sac fiyatları düşük karşı teklifler nedeniyle gevşemeye devam ediyor, pozisyon kargoları ucuzladı

Vietnam’da sıcak sac talebinin hala zayıf olması, ithal fiyatlar üstünde bir hafta daha baskı yarattı.

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