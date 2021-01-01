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Vietnam’da sıcak sac fiyatları daha da düşebilir, Formosa yeni fiyatlarını henüz duyurmadı

Vietnam sıcak sac piyasası, bu hafta da olumsuz olmaya devam etti.

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