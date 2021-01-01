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Vietnam’da sıcak sac alımları kısıtlı ve verilen karşı teklifler düşük seyretse de fiyatlar toparlanma belirtisi gösterdi

Vietnam ithal sıcak sac piyasasında satışlar yeniden gevşedi ve bazı piyasa oyuncuları, teklif vermeden önce beklemeyi tercih etti.

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