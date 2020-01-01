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Vietnam’da kabul edilebilir sıcak sac fiyatları tekliflerin artmasıyla yükseldi

Birçok sıcak sac ihracatçısının Vietnam’a verdiği yüksek seviyedeki teklifler, kabul edilebilir gösterge fiyatlarının daha da artmasına neden oldu.

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