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Vietnam’da ithal sıcak saca yönelik karşı teklifler biraz daha düştü, yerel üreticilerin yeni fiyatları bekleniyor

Geçtiğimiz hafta Vietnamlı müşteriler sıcak sac ithalatına çok sınırlı ilgi gösterdi ve karşı teklifleri biraz daha düştü. Bunun ...

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