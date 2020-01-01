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Vietnam’da ithal sıcak sac teklifleri 1.000$/mt CFR’ı aştı

Geçtiğimiz hafta Vietnam’da Hindistan çıkışlı sıcak sac teklifleri 1.000$/mt CFR’a ulaşırken, bazı üreticilerin teklifleri 1.020$/mt CFR’a yükseldi.

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