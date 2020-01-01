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Vietnam’da ithal sıcak sac için kabul görebilir seviye istikrarlı bir şekilde artıyor, görünüm hala olumlu

Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları daha da artarken, Çin çıkışlı sıcak sac müşteriler arasında hala en çok tercih edilen ürün.

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