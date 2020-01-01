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Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları yeni alımlarla daha da yükseldi

Vietnam sıcak sac piyasasındaki artış grafiği, yeni alımlarda 10$/mt’un üstünde fiyat artışlarıyla birlikte hız kazandı.

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