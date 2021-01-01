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Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları ihracatçıların satışları hızlandırmaya çalışmasıyla 900$/mt CFR’ın altına düştü

Vietnam piyasasında ithal sıcak sac fiyatları 900$/mt CFR seviyesinin altına düştü.

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