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Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları düştü, iç piyasaya yönelik beklentiler olumsuz

Vietnam sıcak sac ithalat piyasası, düşük fiyatlı Çin çıkışlı tekliflerin ortaya çıkmaya başlaması nedeniyle daha da kötüleşti.

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