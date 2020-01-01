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Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları arzın kısıtlı olması sonucu 10-15$/mt yükseldi

Bu hafta Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları büyük ölçekli tedarikçilerin daha yüksek fiyatlar açıklamalarının ardından tekrar arttı.

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