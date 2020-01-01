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Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları arz yüksek olmadığı için hafifçe yükseldi, ancak rekabetin artması bekleniyor

Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana tedarikçiye bağlı olarak değişmedi veya yükseldi.

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