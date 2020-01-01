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Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları artışa geçti, talep halen zayıf

Vietnam’da ithal sıcak sac talebi, Covid-19 salgını ve Ho Chi Minh şehrindeki tam karantina nedeniyle zayıf seyretti.

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