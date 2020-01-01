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Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları 950$/mt CFR’ı aştı, 1.000$/mt CFR’a ulaşması bekleniyor

Vietnam piyasasında ithal sıcak sac fiyatları 15$/mt daha artarak 950$/mt CFR seviyesini aştı.

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