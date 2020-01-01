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Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları 600$/mt CFR’ı gördü, arz çok kısıtlı

Vietnam sıcak sac piyasasında fiyatlardaki yükseliş devam etti ve fiyatlar yeni bağlantılarda 600$/mt CFR seviyesini gördü.

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