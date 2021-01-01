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Vietnam’da ithal sıcak sac bağlantı fiyatları 800$/mt CFR’ın altına indi

Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları, yapılan son bağlantılarla birlikte 800$/mt CFR sınırının altına indi.

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