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Vietnam’da ithal sıcak sac bağlantı fiyatları 700$/mt CFR’ı aşsa da, küresel pazarların gerisinde kaldı

Vietnam piyasasında ithal sıcak sac fiyatları sınırlı arz nedeniyle son bağlantılarda yükselerek 700$/mt CFR seviyesini aştı.

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