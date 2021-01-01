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Vietnam’da Hoa Phat’ın sıcak sac fiyatları beklenenden daha az düştü

Vietnam’ın en büyük ikinci sıcak sac üreticisi Hoa Phat iç piyasa ve dış piyasalara verdiği fiyatlarını bu haftanın başında aşağı ...

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