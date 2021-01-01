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Vietnam’da Formosa ihracatın iyi seyretmesi sonucu yerel sıcak sac fiyatlarını 15$/mt düşürdü

Bugün itibarıyla, Vietnamlı çelik üreticisi Formosa Ha Tinh (FHS), Eylül-Ekim ayları teslimatlı yeni yerel sıcak sac fiyatlarını duyurdu.

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