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Vietnam’da Formosa Ha Tinh sıcak sac fiyatlarını 145$/mt yükseltti, talep iyi

Vietnamlı çelik üreticisi Formosa Ha Tinh (FHS) bugün Haziran ayı teslimli yerel sıcak sac fiyatlarını açıkladı.

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