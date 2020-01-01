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Vietnam’da en çok Rusya ve Çin çıkışlı sıcak sac tercih ediliyor

Vietnamlı sıcak sac ithalatçıları büyük tonajda Rusya çıkışlı sıcak rulo alımını, önceki alımlara kıyasla hafifçe yüksek seviyeden yaptı.

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