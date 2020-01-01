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Vietnam’da Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak sac ve sıcak şerit fiyatları çok düşük seviyelerde

Geçtiğimiz hafta Vietnam’da Çin çıkışlı bor ilaveli SS400 kalite sıcak sac için gerçekleştirilen birkaç bağlantı düşük seviyelerde yer aldı.

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