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Vietnam sıcak sac piyasasında fiyatlar Hindistan çıkışlı bağlantının ardından toparlanma sinyali verdi

Müşterilerin seçeneklerinin sınırlı olmasına bağlı olarak Vietnam’da ithal sıcak sac fiyatları artış sinyali verdi.

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