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Vietnam sıcak sac piyasasında beklentiler düşüşte, alıcılar Formosa’nın yeni fiyat açıklamasını bekliyor

Hint sıcak sac tedarikçilerinin görünümlerinin iyileşmesi ve Çin’deki artışlara rağmen son kullanıcılardan gelen talebin ...

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