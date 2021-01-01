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Vietnam sıcak sac piyasası yerel ve yabancı tedarikçilerin satışlarını tamamlamasıyla toparlandı

Vietnamlı sıcak sac piyasasında bu önde genel büyük üreticilerin Mart ayı teslimatlı satışlarını kapatmasıyla yukarı yönlü sinyaller görüldü

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