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Vietnam sıcak sac piyasası Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatlarındaki artışla yükseldi, Çinli üreticiler yerel satışlara odaklandı

Asya ithal sıcak sac piyasasında fiyatlar, Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatlarındaki artışla desteklenerek yükselmeye devam etti.

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