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Vietnam sıcak sac ithalat piyasasında fiyat artışları durmuyor

Son zamanlarda Vietnam ithal sıcak sac piyasasındaki fiyat artışları devam ediyor.

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