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Vietnam ithal sıcak sac piyasasında üreticiler ile tüccarların fiyatları arasında hala büyük fark var

Vietnam ithal sıcak sac piyasasındaki fiyat aralığı oldukça geniş kalmaya devam etti.

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