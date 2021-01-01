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Vietnam ithal sıcak sac piyasasında bağlantılar nadir, yüksek fiyatlar piyasayı zorluyor

Vietnam ithal sıcak sac piyasası, Covid-19 vakalarındaki artışın son kullanıcı talebi üzerinde büyük bir baskı oluşturması nedeniyle daha da kötüleşti

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