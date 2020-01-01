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Üretim kesintileri Çin çıkışlı sıcak sac fiyatlarını yukarı çekti, ihracat vergi iadelerindeki düşüş beklentisi nedeniyle sınırlı

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, Tangshan’daki üretim kesintileri ve vadeli sıcak sac fiyatlarındaki artışlar nedeniyle keskin bir şekilde yükseldi.

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