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Üreticilerin Ağustos ayı baz fiyatlarını yükseltmeye başlamasının ardından Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları arttı

Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları, entegre çelik üreticilerinin, baz fiyatlarını yükseltmeye başlamasına bağlı olarak artış gösterdi.

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